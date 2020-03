La Juventus ritrova Chiellini, domani niente conferenza di Sarri. Il report dell'allenamento

Juventus in campo quest'oggi alla Continassa per preparare la sfida contro l'Inter. I bianconeri - riporta la nota ufficiale del club - dopo il riscaldamento hanno lavorato con il pallone: “torello”, prima, e infine un focus sulla tattica. Giorgio Chiellini è rientrato con il gruppo. Domani la squadra si ritroverà al pomeriggio e, in ottemperanza alle restrizioni attualmente vigenti, sabato 7 marzo, la conferenza stampa di Maurizio Sarri, alla vigilia della gara Juventus–Inter, non avrà luogo.