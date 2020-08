La Juventus sceglie Pirlo, l'ironia sui social: "Tra una settimana Presidente della Repubblica?"

La scelta della Juventus di affidarsi ad Andrea Pirlo ha spiazzato tifosi e addetti ai lavori, che puntualmente si sono scatenati sui social. Tanta ironia, a cominciare dal trio comico de Gli Autogol: “Pirlo diventa allenatore della Juve Under 23. Una settimana dopo allenatore della Juve. Tra una settimana Presidente della Repubblica?”. Inevitabile parlare anche della sua breve esperienza sulla panchina dell’U23, come sottolinea qualcuno: “Intanto Pirlo lascia la Juventus da imbattuto”, recita qualche tweet. Qualcun altro invece guarda la questione da un altro profilo, sottolineando in negativo come l’esperienza dell’ex regista sulla panchina della squadra di Serie C sia durata, appunto, appena una settimana. "L'Under 23 della Juventus ringrazia il tecnico Andrea Pirlo per il lavoro svolto e spera che il prossimo rimanga almeno una settimana”, scrive invece il giornalista Fabrizio Biasin.