La Juventus su Twitter: "Rinnovo e vittoria, settimana top per Khedira"

Lazio batte Empoli 1-0, gol di Parolo al Castellani. Quadrata, pratica, vincente: parafrasando una nota pubblicità, la Lazio vince di misura in casa dell'Empoli senza strafare ma anche senza rischiare. In una partita divertente e ben giocata da entrambe le squadre, con i tre tenori...

Barcellona, Sport in prima pagina: "Decollano"

Chelsea, occhi su Mitrovic del Fulham per l'attacco

Rooney: "Fra uno o due anni Lampard e Gerrard alleneranno in Premier"

Moyes: "Non avrei potuto fare un lavoro migliore al West Ham"

Man United, Mourinho continua a lavorare per portare Ozil a gennaio

Nantes e Reims non si fanno male: primo 0-0 di giornata in Ligue 1

Vinicius, altro messaggio a Lopetegui: in gol con il Real Madrid Castilla

Barcellona, riecco Denis Suarez: a disposizione per il PSV

Liga, colpo esterno per l'Alaves: battuto 1-0 il Valladolid al 93'

Liga, brutta sconfitta per il Siviglia: ko 2-0 in casa col Getafe

Real Madrid, Ramos: "Dobbiamo dare il massimo per questa squadra"

✍️ Rinnovo ✅ 💪 Conduce la Juve alla vittoria da Capitano ✅ 🔝 Settimana per ⓒ @SamiKhedira 👏👏👏 #ForzaJuve ⚪️⚫️ #JuveSassuolo pic.twitter.com/EWhyh1qMN0

