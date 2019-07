© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tra i leader della Lazio a cavallo tra gli anni '90 e i primi Duemila, c'è sicuramente Sinisa Mihajlovic, che la maglia laziale l'ha vestita dal 1998 al 2004. Il club, in questo delicato momento, non ha voluto far mancare il suo sostegno al serbo:

"Insieme abbiamo vinto tanto.

Siamo con te anche in questa battaglia.

#ForzaSinisa!".