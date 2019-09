La Lazio insegue una ripartenza anche in Europa. La reclamano i numeri

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Lazio insegue una ripartenza anche in Europa, stasera contro il Cluj: la reclamano i numeri. I biancocelesti - sottolinea La Gazzetta dello Sport - sono infatti reduci da quattro sconfitte in Europa League, quelle che hanno chiuso il cammino continentale nella passata stagione. Ed è la striscia di k.o. di fila più lunga per il club biancoceleste nelle varie competizioni Uefa. Inoltre, sono quattro le sconfitte rimediate nelle ultime sette gare disputate dalla Lazio nelle fase a giorni dell’Europa League dopo che aveva stabilito una serie positiva con 27 partite (16 vittorie).