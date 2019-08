La Lazio ritrova Berisha: "Bello tornare in campo, divento più forte"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Lazio ha di nuovo la freccia Valon Berisha nel proprio arco. Il centrocampista ex RB Salisburgo ieri è infatti sceso in campo con la maglia biancoceleste in amichevole e oggi sarà impegnato regolarmente nell'allenamento di Marienfeld. Questa tutta la sua gioia social per il rientro dopo l'infortunio: "Grato per essere tornato in campo, sto diventando più forte passo dopo passo. Forza Lazio", è il suo post su Instagram.