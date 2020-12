La Lazio spera nel recupero di Lucas Leiva. Accertamenti medici per il giocatore in mattinata

Il 2020 di Lucas Leiva si è concluso in anticipo dopo il problema all'adduttore accusato in occasione della gara contro il Verona. Il centrocampista della Lazio, infatti, aveva provato a rientrare contro il Milan ma si è preferito non forzare il recupero. Così, in attesa di capire se potrà essere della gara domenica contro il Genoa, stamani il giocatore si è sottoposto a degli accertamenti medici presso la clinica Paideia per una valutazione sullo stato di salute.