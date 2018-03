La Lega Pro esprime cordoglio e vicinanza alla famiglia di Mondonico

Fonte: www.lega-pro.com

© foto di Federico De Luca

La Lega Pro con il Presidente Gravina, i Vice-Presidenti Grimaldi e Baumgartner, il Segretario Ghirelli, il Direttore De Luca si stringono alla famiglia Mondonico.

Emiliano Mondonico ha rappresentato una parte rilevante della storia del calcio, che ha declinato anche al sociale e lo ha reso espressione di lealtà sportiva.

La Lega Pro lo ricorda con stima come uomo di valori, di campo e come una guida per i giovani.