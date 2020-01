La madre di Rabiot attacca la Federazione: "Mai rifiutata la Nazionale"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Veronique Rabiot, madre e agente del centrocampista della Juventus, Adrien, ha parlato a L'Equipe del presunto rifiuto del figlio a partecipare come riserva alla spedizione francese in Russia, attaccando pesantemente il presidente della Federazione: "Non ho avuto contatti con il signor Le Graët. Non ho chiesto nulla, non abbiamo parlato. So che i giornalisti dicono che ho avuto contatti con lui, ma è falso e lui è un bugiardo. Quale calciatore non vorrebbe giocare per la Nazionale? Non si è mai rifiutato di essere una riserva, aveva solo chiesto di non essere a disposizione per il controllo antidoping, che è completamente diverso".

Felice alla Juventus - "Adesso gioca di più ed è la cosa che ama di più al mondo, fare il calciatore. È felice, sta imparando l'italiano, tutto sta andando bene. Torino è una bella città, credo che sia felice".