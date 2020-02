© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Francesca Costa, madre del centrocampista offensivo della Roma Nicolò Zaniolo, ha parlato a Radio Globo in merito alle condizioni del figlio: "Sta meglio e ogni giorno è a Trigoria per fare le terapie, poi torna a casa e continua con gli esercizi. E' sereno e questa è sempre stato un suo punto di forza". Poi a proposito degli sfottò nei suoi confronti cantati di laziali: "E' uno sfottò, poco carino per una donna certo, ma sta a lavoro scegliere come usare le parole. Mi dà più fastidio che mi scrivano in privato. Però non sono tutti così, perché in molti, tra i laziali, dopo l'infortunio di Nicolò, ci hanno mostrato vicinanza".