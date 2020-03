La moglie di Borja Valero: "Sta bene anche se in quarantena. Milano? Silenzio assordante"

Rocio Rodriguez, moglie del centrocampista dell'Inter Borja Valero, ha parlato a El Larguero su Cadena SER in Spagna, della quarantena per i giocatori nerazzurri: "Borja sta bene, non ha sintomi e ma deve stare sempre in casa per la quarantena. Se gli serve qualcosa, devo uscire io da sola. Alcuni dei suoi compagni non hanno moglie a casa e dunque non possono uscire per comprare niente, sono costretti a ordinare tutto online. Possiamo uscire di casa solo per tre motivi: di lavoro, per la salute e per acquistare beni di prima necessità. Se non rispetti queste regole rischi anche il carcere. Il silenzio di Milano è assordante. La sensazione è quella di non vedere mai la fine".