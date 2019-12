Fonte: vocegiallorossa.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Chiara Picone, moglie del calciatore della Roma Javier Pastore, ha parlato a DonnaTV dell'esperienza in giallorosso del marito: "Le critiche della passata stagione sono state pesanti. Ma noi andiamo avanti, sappiamo che come ci sono momenti negativi ce ne sono anche positivi. Ora ha trovato di nuovo un equilibrio con i tifosi. Funziona così: giochi male e il tifoso un po' si innervosisce. Il giocatore non è solo fisicità, ma anche mentalità. Quest'anno c'è un bel gruppo e stanno bene insieme anche fuori dal campo. Esiste un gruppo forte di mogli in qualsiasi squadra. Anche qui abbiamo un bel gruppo, organizziamo le cene quando i nostri mariti sono in ritiro ma anche quando ci sono loro".