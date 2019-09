La moviola de La Gazzetta: "Mani di Bonucci non punibile, ma in Italia..."

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Questa la moviola a cura dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport in merito all'operato dell'arbitro Makkelie. Una direzione di gara autorevole - si legge - con solo un dubbio nel finale. All’83’ infatti arriva l’episodio che fa scattare in piedi tutto il Wanda: De Ligt rinvia sul braccio troppo largo di Bonucci, i giocatori dell’Atletico invocano il rigore (o l’intervento del Var), ma il direttore di gara è irremovibile (e ammonisce Diego Costa che esagera con le proteste). Spiegazione: la distanza ravvicinata, il braccio di Bonucci non troppo largo, il movimento non innaturale. Ci sta - conclude La Gazzetta - ma in Italia qualche rigore così è stato già fischiato.