© foto di Federico De Luca

Partita ricca di episodi arbitrali e decisioni prese grazie al VAR, quella fra Atletico Madrid e Juventus. L'arbitro Zwayer viene salvato in almeno due occasioni dalla tecnologia: al 27' del primo tempo fischia rigore per l'Atletico, ma il VAR cambia la decisione e viene assegnata punizione dal limite per fallo di De Sciglio su Diego Costa. Al 25' del secondo tempo Morata segna, Zwayer non interviene ma il VAR interviene. Il fischietto tedesco va all'on field review e annulla il gol dell'ex per spinta su Chiellini.

Il VAR non interviene sul vantaggio dell'Atletico con Gimenez, con la Juve che però protesta per una spinta in mischia del difensore uruguayano su Bonucci.

Questa la moviola della sfida proposta oggi da Tuttosport.