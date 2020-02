vedi letture

La moviola di Inter-Napoli: Calvarese sbaglia i cartellini. Mani di De Vrij borderline

Non tutto è filato liscio nella direzione di gara di Calvarese, nella sfida di ieri sera fra Inter e Napoli. Per il Corriere dello Sport il primo errore arriva dopo una manciata di secondi, col giallo 'mal gestito' a Skriniar. Ma l'episodio clou è il mani di De Vrij in area al termine del primo tempo: situazione complicata da gestire, con l'olandese che sta correndo e quindi muove le braccia in maniera dinamica e col pallone che arriva in maniera 'quasi improvvisa' dopo la parata di Padelli. Detto questo, De Vrij sembra guardare il pallone con la coda dell'occhio prima del contatto. I dubbi restano, ma come detto è un caso limite.

Quel che più lascia perplessi è la gestione disciplinare e dei cartellini: detto del giallo a Skriniar in avvio, manca l'ammonizione a Demme per entrata in ritardo su Lautaro.