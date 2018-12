La moviola di Roma-Genoa: errore da matita rossa su Pandev

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Grandi proteste da parte del Genoa per l'arbitraggio di Di Bello nella sfida contro la Roma. Due gli episodi particolarmente discussi analizzati dalla Gazzetta dello Sport, entrambi a sfavore del Grifone: "Al 4' della ripresa viene annullata la rete di Lazovic dopo una lunga verifica da parte del VAR Chiffi che pesca un fuorigioco di Kouame ad inizio azione, circa 20 secondi prima. Ma la circostanza che ha fatto infuriare i dirigenti rossoblù (e non solo) è quella del 50' della ripresa: la trattenuta di Florenzi su Pandev appare evidente, col macedone che non può intervenire sul pallone. Di Bello, vicino all'azione, lascia correre ed il VAR non gli segnala (sbagliando) l'errore, giudicandolo 'non evidente'.