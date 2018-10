La moviola di Roma-Viktoria Plzen: ci può stare il rigore su Under

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Vittorie rotonde e ineccepibili per le italiane impegnate ieri in Champions League, ma anche stavolta non mancano gli errori arbitrali. Come riporta La Gazzetta dello Sport, alla Roma poteva essere assegnato un penalty per un contatto tra Under e Limbersky a inizio ripresa. Giusto l'annullamento del gol di Fazio nel finale: il fuorigioco è millimetrico.