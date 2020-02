La notte degli Oscar nerazzurri: l'Inter premia i suoi eroi su Twitter

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Notte di Oscar in quel di Los Angeles, ma non solo. La notte del cinema per eccellenza, infatti, è coincisa con quella della grande rimonta dell'Inter nel derby contro il Milan. Un'occasione, questa, sfruttata anche dal club nerazzurro all'indomani della vittoria. Miglior squadra, miglior regista (Conte), attore protagonista (Lukaku), sceneggiatura (Barella), attore non protagonista (Sanchez) ed effetti speciali (Curva Nord): questi i "premiati" dal club tramite il proprio profilo twitter.