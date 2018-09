La nuova vita di Mark Bresciano: "Lavoro per la cannabis a uso medico"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ha 38 anni ed è tornato a casa sua, in Australia, dopo aver appeso le scarpette al chiodo nel 2015. Ora Mark Bresciano segue poco il mondo del calcio e ha totalmente cambiato vita. L'ha detto lo stesso ex centrocampista di Lazio e Palermo, attraverso i microfoni di Sbs. "Ho iniziato ad inserirmi nell’ambiente della cannabis a uso medico. Insieme al mio socio stiamo lavorando per acquisire le licenze che ci permettano di coltivare la cannabis, ma è ancora una lunga strada. Sto dedicando quasi tutto il mio tempo a questo, abbiamo già scelto il luogo dove costruiremo questo impianto. Sto studiando l’argomento perché una cosa nuova in Australia, per questo sto viaggiando molto per acquisire esperienza. Questo nuovo progetto mi dà la forza di alzarmi, sono quasi rinato”, le parole riportate da Gianlucadimarzio.com. Empoli, Parma, Palermo e Lazio nel suo passato, Bresciano ha aggiunto sul calcio: "Sono le uniche squadre che seguo ancora ogni tanto. Sono due anni e mezzo che sono tornato a Melbourne, qui sono felice. L’Italia era bella, ma i miei figli si divertono di più qui in Australia”.