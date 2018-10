La pagelle del Padova - Cappelletti firma ma non basta, attacco sterile

Risultato finale: Brescia-Padova 4-1

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Merelli 4.5 - Non sempre dà l'impressione di essere sicuro, sopratutto nella ripresa quando crolla sotto i colpi degli avversari.

Ravanelli 5 - Dal suo lato incontra diverse difficoltà sopratutto nella ripresa.

Cappelletti 6 - E' lui a sbloccare il match e portare i suoi in vantaggio, bravo ad anticipare tutti di testa.

Trevisan 5.5- Spende tanto nel corso della partita senza risparmiarsi, poi si fa male ed esce. (Dal 68' Salviato 5.5 - Prova a dare manforte alla fase difensiva, ma non ha un impatto positivo sul match).

Ceccaroni 5 - Nella ripresa servirebbe tenere i nervi saldi, ma il reparto arretrato non regge l'impeto degli avversari che nel finale entrano con troppa facilità.

Mazzocco 5.5 - Fa girare il pallone con eleganza, non risulta particolarmente incisivo nelle retrovie.

Broh 5 - Nel primo tempo fa filtro e concede pochissimo agli avversari, nel finale suo il fallo che concede il rigore letale al Brescia.

Pulzetti 5.5 - Fa girare bene il pallone ma spende tanto e nel secondo tempo non ne ha più. (Dal 74' Minesso sv).

Clemenza 6.5 - E' uno dei migliori in campo per i suoi. Costruisce per i compagni e serve diversi assist interessanti.

Capello 5.5 - Resta impantanato tra le linee avversarie, non incide con personalità.

Bonazzoli 5 - Almeno un paio di occasioni interessanti che lo vedono protagonista, gli manca un pizzico di precisione e di fortuna. (Dal 60' Cisco - Non un impatto particolarmente rilevante per lui, corre tanto ma non colpisce).