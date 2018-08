La partita di CR7 in numeri: più passaggi di tutti con A.Sandro e Pjanic

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La partita di Cristiano Ronaldo in numeri. I dati offerti da WyScout sono i seguenti: 28 passaggi. 5 con Alex Sandro e con Miralem Pjanic. 3 con Paulo Dybala. 2 con Joao Cancelo, Sami Khedira, Douglas Costa, Juan Cuadrado, Federico Bernardeschi ed Emre Can. 1 con Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci, Mario Mandzukic. Nessuna palla ricevuta direttamente da Wojchech Szczesny. 78 azioni in cui è stato coinvolto di cui 51 riuscite. 7 tiri di cui 4 in porta. L'88% dei passaggi riusciti. 2 cross su 5 completati. 13 dribbling tentati e 9 a segno. 35 duelli, 18 vinti. 7 palle perse di cui 2 nella propria metà campo. 1 2 palle recuperate di cui 1 nella propria metà campo.