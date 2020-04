La Pellegrini sul rinvio di Tokyo 2020: "IL CIO non avrebbe potuto prendere decisione migliore"

La campionessa del nuoto azzurro, Federica Pellegrini, in una diretta sul profilo Instagram di Livigno ha parlato anche del rinvio dei Giochi olimpici: "Ero a buon punto, i risultati erano buoni. Ma il Cio non avrebbe potuto prendere una decisione migliore, è logico che lo sport passi in secondo piano. Si dovrà ricominciare tutto dall'inizio. Sarà adesso importante allenarsi presto perché il nuoto è uno sport strano, basato sulla sensibilità con l'acqua è fondamentale. Sarà difficile. Non oso immaginare dopo un mese e mezzo. Questo stop per noi è tosto da sostenere e sarà tosta la ripresa".