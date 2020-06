La polizia inglese sequestra la Rolls-Royce di Pogba. Colpa della targa francese

vedi letture

Piccola disavventura per Paul Pogba. L'auto del centrocampista, una costosa Rolls-Royce, è stata sequestrata dalla polizia inglese nei dintorni dell'aeroporto di Manchester. Il motivo? La vettura ha una targa immatricolata in Francia, mentre le leggi britanniche stabiliscono che debba essere registrata presso il database della motorizzazione entro due settimane dall'importazione. L'ex giocatore della Juventus avrà sette giorni per registrare il veicolo con una targa britannica e andarlo a recuperare, ma dovrà pagare una multa di 165 euro + 22 per ogni giorno di sequestro. Lo riporta il Sun.