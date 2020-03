La Pro Vercelli e la risposta sugli Scudetti al giornalista napoletano. Con invito per Gattuso

"Siamo il Napoli, non la Pro Vercelli o il Molfetta", aveva dichiarato ieri sera un giornalista di un'emittente locale napoletana, commentando gli errori arbitrali durante la partita contro il Torino. Parole che hanno suscitato la simpatica reazione social del club piemontese, il quale ha contraccambiato simpaticamente: "Ottima osservazione: sono poche, in Italia, le squadre che possono vantare almeno 7 scudetti!". Poco più tardi, poi, la stessa Pro Vercelli ha però invitato l'allenatore del Napoli, quel Gattuso al quale alcuni inizialmente avevano creduto aver risposto, invitandolo anche ad una partita al Piola per vedere la squadra allenata dal suo ex compagno di squadra Gilardino.