La proposta di Adani: "Premio Buffon al miglior portiere della Serie A"

© foto di Federico De Luca

Un premio per il miglior portiere della Serie A, col nome di Gianluigi Buffon. La proposta arriva, negli studi di Sky Sport, da Daniele Adani: "In Spagna c'è un premio per il miglior portiere che si chiama premio Zamora, negli ultimi due anni nella Liga l'ha vinto Oblak. Sarebbe bello pensare anche a un premio Buffon in Serie A".