© foto di Giovanni Padovani

"Abbiamo bisogno della tua autorizzazione per uccidere Chilavert". Sono queste le parole che uno spacciatore avrebbe detto a Faustino Asprilla dopo che l'attaccante ex Parma e il portiere paraguaiano furono espulsi per uno screzio in campo, durante una partita di qualificazione ai Mondiali del 1998 in Francia. A raccontarlo è lo stesso ex attaccante del Parma nel documentario trasmesso da Telepacifico, "Faustino il Grande". Il trafficante, noto con lo pseudonimo di Julio Fierro, lo avrebbe raggiunto in hotel per chiedere l'autorizzazione. "Sei pazzo, nel calcio ciò che accade in campo resta in campo", questa la risposta con la quale il colombiano "liquidò" il narcotrafficante e salvò la vita a Chilavert.