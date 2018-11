La Roma a Udine con il nuovo Schick. Parte dal 1' con El Shaarawy-Under

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Eusebio Di Francesco conosce bene la sua squadra e l’ambiente giallorosso, per questo alla vigilia del match di Udine richiama tutti all’ordine: vietato pensare alla Champions, la priorità è il campionato. Di Francesco dovrà fronteggiare parecchie assenze: Manolas, Perotti, Pastore e De Rossi non sono nemmeno partiti con la squadra. Recuperati, invece, Kolarov e Santon, il primo partirà titolare, il secondo ha buone possibilità di scendere in campo già dal primo minuto. Chi giocherà sicuramente al posto di Dzeko è Patrik Schick, reduce dal gran gol in pallonetto realizzato con la nazionale ceca. Oggi guiderà l’attacco romanista, che sarà completato da due tra Cengiz Under, Kluivert ed El Shaarawy mentre alle sue spalle il ballottaggio è tra Lorenzo Pellegrini, che ha completamente recuperato dal problema accusato in Nazionale, e Zaniolo. Poche alternative invece nei due uomini davanti alla difesa, che saranno Nzonzi e Cristante, in crescita nelle ultime uscite. Lo riporta il Corriere di Roma.