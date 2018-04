La Roma applaude i tifosi: "Grazie a chi ha pianto e a chi ha lottato!"

© foto di www.imagephotoagency.it

"A chi ci è stato a fianco, a chi l'ha vissuta da casa, a chi ha lottato sul campo, a chi ha pianto, a chi non smette di ridere, a chi dice che lo sapeva, a chi non ci crede e pensa che sia solo un sogno, a tutti quelli che vorreste abbracciare adesso: GRAZIE!". La Roma ha voluto ringraziare così, attraverso il suo profilo Twitter, tutti i tifosi che l'hanno sostenuta in occasione di questa clamorosa rimonta di Champions contro il Barcellona.