La Roma di oggi, la Roma di ieri: tutti in festa per il rinnovo di Dzeko

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il rinnovo di Edin Dzeko con la Roma ha scatenato la gioia nei giallorossi di oggi e del recente passato. Da Under a Pellegrini, passando per Florenzi, Juan Jesus Zaniolo, fino agli ex compagni Nainggolan, Totti e Strootman. Tutti hanno accolto con gioia, come testimoniato dai commenti sul post del bosniaco su Instagram, il rinnovo del bomber fino al 2022.