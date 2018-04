La Roma pensa già al Barcellona: in dubbio Nainggolan

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non c'è tempo per rimpiangere il pareggio contro il Bologna che la Roma è già scesa in campo per preparare la trasferta dei quarti di finale di Champions League contro il Barcellona. La seduta prevede una divisione della squadra in due gruppi: scarico per chi ha giocato ieri, lavoro in palestra e sul campo C per chi non è stato utilizzato. Individuale per Lorenzo Pellegrini, Karsdorp e Ünder. In dubbio, come noto, Radja Nainggolan.