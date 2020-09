La Roma presenta la nuova terza maglia: nera, arancione e grigia. Le prime immagini

E' ufficiale la nuova terza maglia della Roma, resa nota attraverso i profili social del club. Di seguito il comunicato e le prime immagini: "La terza maglia della stagione 2020-21 fonde lo stile dell’AS Roma con il meglio dell'eredità Nike Air Max. I colori utilizzati nel kit, nero, arancione e grigio ricorderanno ai tifosi la terza maglia del 1998-99, mentre la stampa safari è la celebrazione di alcune delle sneakers più ricercate di Nike. Creazione originale di Tinker Hatfield, la texture safari è destinata a dare un tocco più fashion a qualsiasi outfit casual. La nuova terza maglia 2020-21 dell’AS Roma è di color nero corvino, con inserti arancioni vivaci sulle spalle e che si congiungono in uno scollo a V. Lo stemma del club, in versione arancione e nero, e lo swoosh Nike si trovano sul petto mentre l'iconica stampa safari corre lungo i lati della maglia. Completano il look i pantaloncini e calzettoni neri, entrambi con dettagli arancioni. Il legame che unisce Roma e Air Max continua anche nella produzione della nuovissima NBHD Air Max 90, che verrà rilasciata come parte della più ampia collezione del club".