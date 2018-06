La Roma sbarca nel calcio femminile: accordo con la Res

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La AS Roma e la Res Roma hanno trovato un accordo per permettere alla società di James Pallotta di sbarcare nel calcio femminile e disputare nella prossima stagione in Serie A. Lo rivela L Football spiegando che la società giallorossa in un primo momento aveva pensato di acquistare un'altra squadra della capitale – la Roma Calcio Femminile –, ma la mancata promozione di questa e la salvezza della Res hanno fatto propendere per quest'ultima che nella prossima stagione vestirà quindi i colori e i simboli della squadra maschile. Si attende solo l'annuncio ufficiale.