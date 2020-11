La Roma scende in campo contro il Covid: distribuite mascherine in città agli anziani

Iniziativa del club insieme alla Comunità di Sant'Egidio

(ANSA) - ROMA, 24 NOV - La Roma scende ancora in campo per contrastare il Covid-19. La fondazione giallorossa, insieme alla Comunità di Sant'Egidio (sponsor del Trastevere in Serie D), si è impegnata oggi nel consegnare agli anziani mascherine e un volantino contenente delle raccomandazioni e un QR code che rimanda a un messaggio da parte dei calciatori giallorossi. Da Garbatella a Tor Bella Monaca, passando per Tuscolano e Testaccio: tantissimi i quartieri in cui Roma Cares ha distribuito le mascherine. (ANSA).