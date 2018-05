La Roma sui social: "Così fa male, ma tu ci sarai: buona fortuna Salah"

Bel messaggio della Roma che tramite i suoi profili social, dopo l'eliminazione dalla Champions League, ha voluto fare un grosso in bocca al lupo al suo ex tesserato Mohamed Salah in vista della finale di Kiev contro il Real Madrid: "Fa tanto male che il nostro sogno sia finito, ma tu ci sarai con i tuoi nuovi colori. Buona fortuna nella finale di Champions League, Momo!".

It hurts so much that #ASRoma’s incredible dream of going all the way to Kiev is over but you’ll be there in your new colours.

Good luck in the #UCL final @MoSalah#ForzaRoma #YNWA pic.twitter.com/BOsVgoKLjI

— AS Roma English (@ASRomaEN) 2 maggio 2018