La Roma vince, Dzeko festeggia all'Oktober Fest

La Roma vince contro l'Empoli, Edin Dzeko torna in Germania ma solo per festeggiare. L'attaccante giallorosso, ex Wolfbsburg, è infatti stato protagonista all'OktoberFest di Monaco: nessun eccesso, qualche boccale di birra per festeggiare il successo. Rigorosamente documentato dal bosniaco via Instagram.