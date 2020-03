La Russa: "La Juve smetta con le pressioni del passato solo per convenienza"

Il senatore Ignazio La Russa, noto tifoso dell'Inter, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli a proposito del rinvio della gara contro la Juve: "I bianconeri non hanno capito che non è il momento di far valere le antiche doti di pressione. La Juve ha fatto ciò che tutti potevano aspettarsi, visto che gli conveniva. Il problema è di Dal Pino, che ha giustificato la decisione di rinviare la partita dicendo anche se si poteva giocare lunedì sera. Quindi la domenica il coronavirus c'è e il lunedì no? Se si poteva giocare lunedì, si poteva giocare anche il giorno prima".