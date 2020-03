La sciatrice Goggia: "Temo per i miei, Bergamo è in ginocchio. Giochi? Il CIO si decida"

vedi letture

"Sono preocupata per i miei genitori". Sofia Goggia, campionessa italiana di sci, bergamasca, racconta a la Repubblica la sofferenza del suo territorio: "Muoiono molti loro amici, con Michela Moioli (campionessa di snowboard e anche lei bergamasca, ndr) volevamo lanciare un progetto di crowfunding, poi abbiamo deciso di unirci alle iniziative già indette.

Bergamo è in ginocchio, da casa sento ambulanze e campane a morto. Ma tireremo fuori qualcosa di più, lo facciamo quando siamo con le spalle al muro".

Si augura che i Giochi si disputino?

"Mi auguro che il CIO prenda in fretta decisioni giuste. Allenarsi così è terribile, propenderei per tutelare la salute di tutti, anche se gli atleti lavorano da quattro anni per un evento come le Olimpiadi".