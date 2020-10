La Serie A decide sui fondi di private equity. Assemblea fissata per venerdì 9 ottobre

Al vaglio offerte cordate, sul tavolo anche diritti tv esteri

(ANSA) - ROMA, 02 OTT - La Lega Serie A si prepara a decidere sulle offerte dei fondi di private equity. Andrà in scena infatti venerdì 9 ottobre a Milano la prossima assemblea dei 20 club della massima serie, in cui le società saranno chiamate a prendere una decisione definitiva sulle proposte delle due cordate rimaste in corsa, che puntano ad entrare con il 10% nella nuova media company: da una parte quella del trio Cvc, Advent e Fsi da 1,625 miliardi, dall'altra quella del duo Bain-Nb Renaissance da 1,35 miliardi, entrambe inoltre con meccanismo di minimi garantiti da 1,5 miliardi di ricavi annui seppur con modalità diverse. Nell'ordine del giorno dell'assemblea ci saranno anche i diritti tv del campionato per il triennio 2021/24, con la preparazione dell'invito a presentare offerte dedicato alle emittenti internazionali, oltre agli aggiornamenti sullo stato d'avanzamento del Piano industriale e l'approvazione del budget 2020/2. (ANSA).