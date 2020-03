La Serie A del prossimo turno. Sfide divise tra Sky e Dazn: il nodo è il sabato sera?

Date e orari: due nodi non da poco, capaci di far discutere per ore, speriamo non per giorni. L’idea di base - sottolinea il Corriere dello Sport parlando del prossimo turno di campionato in cui verranno giocate le gare rimandate la scorsa settimana - sarebbe quella di seguire lo schema già tracciato per la giornata in questione che è la ventiseiesima. Le partite saranno divise come da programma tra Sky e Dazn, ma c’è ancora qualche dettaglio da limare, incastrare situazioni e preferenze (scambio Sampdoria con Milan?).

Non si è parlato - continua il Corriere dello Sport - della possibilità di mandare in chiaro i match, disponibilità per la quale Sky era scesa in campo in un primo momento per garantire a tutti la visione di Juve-Inter, snodo della stagione e forse anche dello scudetto. Ma era stato risposto che non possedendo i diritti per la trasmissione in chiaro, non avrebbe potuto mandare il derby d’Italia su Tv8 già utilizzato per la sfide di Coppa, salvo un intervento del governo per modificare la normativa esistente.