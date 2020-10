La Serie A propone due big-match a Roma e Torino. Tutte le quote sulle sfide

Lazio-Inter e Juve-Napoli infiammano il 3/o turno di campionato

(ANSA) - ROMA, 02 OTT - Lazio e Inter si ritrovano domenica all'Olimpico e gli analisti Snai, alla luce degli ultimi verdetti, danno il ruolo di favoriti ai nerazzurri. La differenza non è abissale: il '2' è a 2,15, il successo biancoceleste vale 3 volte la scommessa. Alto il pari, a 3,80. L'Over è su livelli modesti: 1,45; l'Under sale a 2,50. Quanto al possibile risultato esatto, le due squadre sono 'attratte' dal 3-1 o dall'1-3. Domenica, il 3-1 lazialevale 22 volte la scommessa, l'1-3 dell'Inter 15. Domenica sera andrà di scena Juve-Napoli, l'altro match di cartello. Nelle prime due partite gli azzurri hanno entusiasmato, i bianconeri rischiato il ko in casa della Roma. Ciò non toglie che il pronostico Snai sia orientato sull'1 (a 1,95), contro il '2' a 3,70. A parte il match del 2018, risolto al 90' da Koulibaly, il Napoli all'Allianz Arena ha trovato solo sconfitte. L'ultima è il 4-3 di un anno fa, maturato in extremis per un autogol dello stesso Koulibaly. Il Napoli attuale sembra però aver sistemato la difesa, ancora imbattuta. Una solidità che allontana molti gol, tenendo equilibrati Under e Over (1,90 e 1,80). Tra gli altri match del terzo turno, domani la Roma gioca a Udine da netta favorita: '2' a 1,65. L'Udinese è ancora al palo, il primo punto del campionato si gioca a 4,00, la vittoria vale cinque volte la posta. Domenica la straripante Atalanta ospita il Cagliari, in un match che gli analisti Snai vedono a senso unico: la vittoria bergamasca è data a 1,27, il Cagliari rema ad altissima quota, 9,50. Più o meno identico il discorso per il Milan, a 1,27 in casa con lo Spezia. I liguri hanno espugnato Udine mercoledì scorso, un bis è a quota stellare, 11. (ANSA).