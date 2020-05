La Spagna si avvicina alla ripresa: anche l'Atletico Madrid parte con i test medici

vedi letture

Non solo il Real Madrid: anche i calciatori dell’Atletico Madrid, nel processo di riavvicinamento del calcio spagnolo alla ripresa, stanno svolgendo i test medici. In una Ciudad Deportiva Wanda praticamente blindata Diego Simeone e i suoi hanno dato il via agli esami necessari per tornare ad allenarsi. La ripartenza delle sessioni di allenamento collettive in Spagna è attualmente prevista a partire dall'11 maggio (qui il nostro focus sulla mappa del calcio ai tempi del Coronavirus).