La SPAL in campo verso Cagliari: assente Vicari

Il difensore non si è allenato. Rientrati in gruppo quasi tutti i nazionali

Fonte: inviato a Ferrara

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La SPAL ha iniziato il proprio percorso di avvicinamento alla prossima sfida di campionato contro il Cagliari. Oggi pomeriggio infatti, sul terreno del centro sportivo di via Copparo, i biancazzurri di Leonardo Semplici si sono sottoposti al primo allenamento settimanale. Lavoro differenziato di scarico per i due nazionali Kurtic e Reca, mentre Cionek ha svolto attività regolare con il resto del gruppo. Domani invece rientreranno sia Berisha che Jankovic. Non si è allenato nemmeno Vicari: le sue condizioni fisiche verranno rese note dalla società estense nelle prossime ore tramite un comunicato ufficiale.