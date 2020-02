vedi letture

La SPAL prepara il match con la Juve: differenziato per Vicari, Cerri e Dabo

Dopo la sconfitta esterna con il Lecce, nel primo pomeriggio, la SPAL è tornata a lavorare al centro sportivo di via Copparo per preparare la sfida con la Juventus di Sarri. Agli ordini di Gigi Di Biagio, gli estensi si sono sottoposti a una seduta di lavoro a porte aperte, a cui hanno assistito sia il presidente Mattioli che il direttore sportivo Vagnati. Dopo una fase iniziale di attivazione muscolare, Petagna e compagni hanno svolto le consuete esercitazioni tattiche e poi la partitella finale a tutto campo. Insieme al gruppo hanno lavorato sia Sala, reintegrato in rosa dopo l'esclusione nella gestione Semplici, che D'Alessandro, ormai prossimo al rientro tra i convocati, non prima però di aver fatto un provino con la Primavera, com'è stato per Fares. Allenamento differenziato invece per gli acciaccati Vicari, Cerri e Dabo che, tra palestra e corsa in campo, hanno comunque dimostrato una buona forma fisica e un buon ritmo, mentre Reca ha seguito un programma di attività personalizzate con l'obiettivo di smaltire le fatiche del match giocato con i salentini di Liverani.