La Stella Rossa impatta 2-2 prima del Napoli: solo pari con il Radnicki Nis

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prima della trasferta al San Paolo contro il Napoli, la Stella Rossa in campionato non è andato oltre il 2-2 in casa del Radnicki Nis nello scontro diretto con la seconda in classifica. Nonostante il vantaggio arrivato con Krsticic dopo 6 minuti, gli ospiti sono stati raggiunti e rimontati con il gol di Haskic e Randelovic in pochi minuti ma nel secondo tempo la Stella Rossa è riuscito a trovare almeno il pareggio con El Fardou Ben al 65'. Secondo pareggio in 17 gare per la Stella Rossa che sale a 47 punti ma resta a +9 sul Radnicki Nis.