La Supercoppa Primavera va all'Atalanta: Fiorentina battuta 2-1

Fonte: con la collaborazione dell'inviato, Patrick Iannarelli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un altro trofeo per l'Atalanta Primavera, campione d'Italia in carica e che stasera ha battuto la Fiorentina nella Supercoppa italiana di categoria. I giovani orobici si sono infatti imposti col risultato di 2-1 sulla Fiorentina. Tutti i gol sono stati concentrati in 8 minuti: al 55' ci ha pensato Piccoli ad aprire le marcature. Pareggio quasi immediato di Bobby Duncan, poi Gyabuaa ha fissato il risultato definitivo. Si tratta della prima affermazione della Primavera nerazzurra nella storia di questa competizione.

PARTITA EQUILIBRATA - Il primo guizzo è di Colley al 10', ma la sua conclusione si perde alta sopra la traversa. I nerazzurri sono comunque più propositivi e ci provano anche con Piccoli, ma la sua girata non impensierisce Brancolini. Al 28' il tentativo dal limite è di Brogni, ma il suo diagonale rasoterra è impreciso. I padroni di casa sfiorano in due occasioni il vantaggio, prima con Gyabuaa e poi con Traore, ma la squadra di Brambilla non riesce a concretizzare le occasioni create. La prima vera azione offensiva dei viola arriva al 42' con Koffi, ma la sua conclusione viene sporcata da Okoli. Il primo tempo si conclude sullo 0-0.

EMOZIONI E GOL - La ripresa inizia sullo stesso copione del primo tempo. Atalanta in avanti sin dalle prime azioni, dopo dieci minuti Piccoli trova il gol del vantaggio con un gran colpo di testa. Due minuti più tardi i viola conquistano un calcio di rigore, Duncan non sbaglia dagli undici metri e riporta subito il punteggio sull'1-1. Passano pochi minuti e al 63' i padroni di casa tornano nuovamente in vantaggio grazie alla rete di Gyabuaa, abile a sfruttare l'ennesima giocata offensiva di Traore. La squadra di Bigica non molla la presa e al 70' Pierozzi sfiora il pareggio, ma la sua conclusione non termina nello specchio della porta. Al 74' Lovisa si divora un'occasione incredibile da dentro l'area piccola, sfera che termina alta. Inutili gli assalti finali da parte degli ospiti, a far festa è l'Atalanta.

IL TABELLINO

Atalanta-Fiorentina 2-1

Marcatori: 55' Piccoli (A), 57' Duncan (rig) (F), 63' Gyabuaa (A).

Atalanta (4-3-3): Gelmi; Ghislandi (dal 90' Sidibe), Okoli, Guth, Brogni; Gyabuaa, Da Riva, Colley; Traore, Piccoli (dal 90' Bergonzi), Cambiaghi.

A disposizione: Dajcar, Bergonzi, Cittadini, Milani, Sidibe, Finardi, Italeng, Heidenreich, Ghisleni, Signori.

Allenatore: Massimo Brambilla

Fiorentina (4-3-3): Brancolini, Pierozzi E. (dall'80' Ponsi), Chiti, Dutu, Simonti; Hanuljak (dal 72' Gorgos), Fiorini (dal 71' Bianco), Lovisa (dall'80' Kukovec); Pierozzi N. (dall'86' Milani), Duncan, Koffi.

A disposizione: Chiorra, Ponsi, Gorgos, Marino, Bianco, Fruk, Kukovec, Gaeta, Spalluto, Simic, Frison, Milani.

Allenatore: Emiliano Bigica