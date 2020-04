Ladislao Mazurkiewicz, il portiere a cui Jascin consegnò i guanti

vedi letture

Quando si parla di portieri, si è soliti pensare che, per ricoprire quel ruolo, si debba essere un po’ matti, figuriamoci poi se si vogliono difendere i pali in un continente come il Sudamerica dove, specialmente nel corso degli anni ’60 e ’70, disporsi a stretto contatto con i tifosi delle curve voleva molto spesso dire rischiare la propria incolumità.

E casi di estremi difensori “Locos” (“Matti”) ve ne sono stati, uno su tutti l’argentino Hugo Gatti – di cui abbiamo già trattato – ma anche il colombiano René Higuita, ovvero colui che in un’amichevole a Wembley contro l’Inghilterra respinse uno spiovente con la mossa dello scorpione, per non parlare del messicano Jorge Campos, che si alternava nei ruoli di portiere ed attaccante ed è stato il primo ad abbandonare i colori tradizionali per indossare maglie che più variopinte non si potevano.

Ma, mentre questi atleti restano impressi più per le loro qualità folcloristiche – pur essendo, si badi bene, validissimi interpreti del ruolo –, quando poi si vanno a fare classifiche su chi si sia stato il miglior estremo difensore nella storia del calcio sudamericano ecco che, fatalmente, si torna ad un canovaccio più tradizionale, come del resto allorché si parla di Dino Zoff o Lev Jascin in Europa, e, a detta di molti, ad emergere è il protagonista della nostra storia odierna.

Facilitato dal fatto di essere nato in Uruguay, il paese che – rispetto ai più funambolici Brasile ed Argentina – ha da sempre coltivato il senso della difesa (ed i “carioca” ne sanno qualcosa, vedi il celebre “Maracanazo” dei Mondiali 1950), Ladislao Mazurkiewicz, ad onta del nome che comunque tradisce origini polacche, vede la luce per San Valentino, il 14 febbraio 1945 a Piriapolis, cittadina balneare di meno di 10mila anime che deve il proprio nome al suo fondatore, l’italo-uruguaiano Francesco Piria.

Il fatto di essere venuto alla luce nel giorno dedicato alla “Festa degli Innamorati” non ha significato per il giovane Ladislao avere avuto un “colpo di fulmine” per il ruolo che lo renderà famoso a livello mondiale, in quanto – presentatosi appena 13enne ad un provino presso il Racing di Montevideo – indugia negli spogliatoi e, allorché si presenta in campo, manca un portiere ed è allora lui a venir schierato in quel ruolo.

Indubbio scherzo della sorte, che si rivela peraltro quanto mai fortunato poiché, dopo l’iter nelle giovanili, Ladislao debutta in prima squadra ad appena 16 anni, mettendosi in mostra tanto da essere selezionato con la Nazionale che partecipa al Campionato Sudamericano Under 19 del 1964 che si svolge in Colombia, torneo che l’Uruguay si aggiudica, e per Mazurkiewicz si spalancano le porte del Penarol, la più titolata formazione del proprio paese.

Occorre ricordare come, agli inizi degli anni ’60, il Penarol dominasse la scena internazionale in Sudamerica, tanto che, con la nascita della “Copa Libertadores” (l’equivalente della nostra Coppa dei Campioni), sono proprio gli “Aurinegros” guidati in panchina da Roberto Scarone ad aggiudicarsi le prime due edizioni, superando rispettivamente in finale l’Olimpia di Asuncion (1-0 ed 1-1) nel 1960 ed il Palmeiras (1-0 ed 1-1) nel 1961, per poi giungere all’atto conclusivo anche l’anno seguente, cedendo stavolta per 3-0 nello spareggio di Buenos Aires al Santos di uno scatenato Pelè.

Titolare nel ruolo di estremo difensore di quella straordinaria formazione è Luis Maidana, il quale ha appena festeggiato le 30 primavere allorché il 19enne Mazurkiewicz entra a far parte della rosa del club, e la sua fortuna sta nel fatto che ad assumere il ruolo di tecnico sia proprio Roque Maspoli, una leggenda del calcio uruguagio, in quanto schierato in porta nella citata, storica partita del 16 luglio 1950 allorché la “Celeste” rovinò la festa di un intero popolo, superando per 2-1 i padroni di casa del Brasile così da conquistare la sua seconda Coppa Rimet.

Ecco, pertanto, che il Penarol – dopo essere stato eliminato dal Boca Juniors in semifinale della Copa Libertadores 1963 – si ripresenta con rinnovate ambizioni nel 1965, qualificandosi per le semifinali dove deve affrontare i “rivali storici” del Santos, da cui viene sconfitto per 4-5 al “Pacaémbu” di San Paolo per poi prendersi la rivincita grazie al 3-2 al ritorno a Montevideo.

Essendo necessario lo spareggio per stabilire quale delle due squadre dovrà vedersela in finale con gli argentini dell’Independiente – detentori del trofeo –, Maspoli decide di lanciare Mazurkiewicz, il quale si comporta egregiamente, venendo battuto una sola volta da Pelè che ad un quarto d’ora dal termine pareggia la rete in apertura di Joya, con il Penarol che fa sua la sfida nei supplementari grazie ad un centro di Sasia.

E’ il 31 marzo 1965 e quella sera sancisce il passaggio del testimone tra Maidana ed il suo successore, pur se gli argentini confermano il titolo – vincitori 1-0 ad Avellaneda e sconfitti 1-3 a Montevideo, si impongono per 4-1 nello spareggio di Santiago del Cile –, e per Mazurkiewicz è l’inizio del periodo migliore della carriera.

Vinto difatti il suo primo titolo nazionale nel 1965, Mazurkiewicz debutta nella Nazionale maggiore il 16 maggio 1965 subentrando nella ripresa a Walter Taibo nella gara contro il Cile allo “Estadio Centenario” di Montevideo, per poi essere confermato nella doppia sfida contro il Venezuela valida per le qualificazioni ai Mondiali di Inghilterra ’66 – anche se contro il Perù il Commissario Tecnico Rafael Milans si affida al più esperto Taibo – e quindi essere selezionato per le fasi finali della rassegna iridata dal nuovo allenatore Ondino Viera, in carica da inizio anno.

Mazurkiewcz sbarca a Londra con appena 6 presenze all’attivo, rispetto alle 19 di Roberto Sosa, estremo difensore dei “cugini” del Nacional di Montevideo, ed alle 31 di Taibo dei Wanderers, ma ha dalla sua un “biglietto da visita” quanto mai significativo.

Accade, difatti, che il 21enne di origini polacche sia stato il protagonista assoluto della conquista della terza Copa Libertadores da parte del Penarol, basti pensare che nel girone di semifinale, assieme a Nacional ed ai cileni dell’Universidad Catolica, subisce una sola rete, restando imbattuto nelle vittoriose sfide (3-0 ed 1-0) contro i rivali concittadini, per poi estendere la propria inviolabilità nella gara di andata contro il Boca Juniors, valida per la conquista del trofeo, concluso sul 2-0.

Sconfitti per 2-3 al ritorno allo “Estadio Monumental” di Buenos Aires, gli uruguaiani riescono nell’impresa di rimontare, il 20 maggio 1966 nello spareggio disputato allo “Estadio Nacional” di Santiago del Cile, uno svantaggio di 0-2 maturato nella prima frazione di gioco, portando l’incontro ai supplementari per poi imporsi per 4-2, ragion per cui il titolare a Wembley – essendo l’Uruguay inserito nel primo girone assieme ai padroni di casa, Francia e Messico – non può che essere lui.

E che non sia facile superare l’ancorché giovane estremo difensore se ne accorgono gli attaccanti inglesi – nonostante rispondano al nome di Jimmy Greaves, Roger Hunt e Bobby Charlton – visto che la gara inaugurale della manifestazione, che va in scena l’11 luglio 1966, si conclude a reti bianche, con l’Uruguay a qualificarsi per i quarti grazie ad un altro pari per 0-0 con il Messico ed al successo per 2-1 sulla Francia, con Mazurkiewicz a capitolare solo su rigore trasformato da De Bourgoing.

L’esperienza iridata si conclude in malo modo ai quarti contro la Germania Ovest, con i sudamericani vittime di un arbitraggio scandaloso dell’inglese Jim Finney che nega loro un clamoroso calcio di rigore sullo 0-0, per poi irritarli al punto da concludere in 9 per le espulsioni di Troche e Silva. E lo 0-4 conclusivo ne è la logica conseguenza.

Una delusione dalla quale Mazurkiewicz (valutato come terzo miglior portiere del torneo alle spalle di Jascin e Gordon Banks) ha comunque modo di riscattarsi nel successivo mese di ottobre, contribuendo ad arricchire la bacheca del Penarol con la seconda Coppa Intercontinentale della propria storia, vittima eccellente il Real Madrid, sconfitto per 2-0 sia all’andata a Montevideo che al ritorno al “Santiago Bernabeu”.

Una striscia di successi che prosegue anche con la “Celeste” che, ad inizio anno 1967, ospita la 29esima edizione della “Copa America”, ancorché orfana di un Brasile uscito con le ossa rotte dal Mondiale inglese ed in fase di ricambio generazionale.

Con sei squadre partecipanti, che si affrontano in un girone all’italiana, Uruguay ed Argentina emergono come nettamente superiori al resto del lotto e, dopo che nelle gare contro Bolivia (4-0), Venezuela (4-0) e Cile (2-2) ad essere preferito tra i pali è Miguel Angel Bazzano del Danubio, per le due ultime, decisive sfide contro Paraguay ed Argentina il Commissario Tecnico Juan Carlos Corazzo si affida a Mazurkiewicz.

Detto fatto, vittoria per 2-0 contro i paraguaiani e quindi atto conclusivo il 2 febbraio 1967 contro un’Argentina a punteggio pieno ed alla quale, di conseguenza, sarebbe sufficiente un pareggio per aggiudicarsi il trofeo, equilibrio che regge sino a 15’ dal termine, allorché una rete di Pedro Rocha regala il successo davanti ai 65mila dello “Estadio Centenario”, dato che, come oramai consueto, segnare a Mazurkiewicz diviene un’impresa.

Portiere che conquista altri due titoli nazionali nel 1967 e 1968, mentre Ladislao è costretto a saltare per infortunio la Copa Libertadores ’67, per poi tornare al suo posto nell’edizione successiva in cui fornisce forse la sua migliore esibizione in questa manifestazione, visto che nella prima fase a gironi subisce due sole reti nelle sei gare disputate – restando imbattuto (1-0 e 0-0) nel derby contro il Nacional – e, nella seconda che qualifica per le semifinali, viene battuto in un’unica occasione.

Purtroppo, una formazione oramai alla fine di un ciclo è costretta ad arrendersi al cospetto dei brasiliani del Palmeiras che si impongono (1-0 e 2-1) sia all’andata che al ritorno, ma le prestazioni del 23enne portiere oramai non fanno più notizia.

Caratteristica di Mazurkiewicz è quella di indossare in ogni occasione una divisa da gioco completamente nera, da qui il soprannome “El Arquero Negro”, a cui non rinuncia sia con il club che, quantomeno, con la propria Nazionale, di cui è uno dei protagonisti ai Mondiali di Messico 1970, dopo che in patria il Penarol ha dovuto abdicare in favore del Nacional, destinato a far suo il titolo nazionale per quattro stagioni consecutive (1969-1972), oltre ad imporsi nella Copa Libertadores e nella Coppa Intercontinentale 1971.

Ma torniamo all’ultima edizione della Coppa Rimet – trofeo che il Brasile si aggiudica definitivamente superando 4-1 l’Italia in finale – dove, a dispetto degli appena 25 anni, Mazurkiewicz è oramai un campione affermato e in cui, con una formazione che fatica enormemente ad andare a segno, l’Uruguay solo grazie al suo estremo difensore riesce ad andare avanti, visto che, dopo il successo per 2-0 all’esordio su Israele, la “Celeste” chiude sullo 0-0 la sfida con l’Italia e subisce al 90’ la rete di Grahn che assicura il successo alla Svezia, ma inutile per il passaggio del turno degli scandinavi.

Nei quarti, la “Celeste” riesce ad avere la meglio solo ai supplementari (1-0 rete di Esparrago al 117’) dell’Unione Sovietica, per poi ritrovarsi ad affrontare il Brasile in semifinale, gara che i futuri campioni del mondo si aggiudicano per 3-1 solo nella parte finale, ma che passa alla storia per un’azione in cui Mazurkiewicz è, suo malgrado, involontario protagonista.

D’altronde, non è che gli si presenti davanti, lanciato in campo aperto da uno splendido assist di Tostao, un “pincopallino” qualsiasi, bensì “O Rey” Pelè, il quale invece di andare alla conclusione, opera una finta di corpo che disorienta il portiere, con la sfera a proseguire la propria corsa verso destra ed il brasiliano, aggirato alle spalle un frastornato Mazurkiewicz, ad andare a raccoglierla e tentare una conclusione angolata sul palo opposto che esce di un nulla (avesse segnato, forse non si sarebbe parlato della rete di Maradona all’Inghilterra 16 anni dopo, curiosamente ancora in Messico).

A Pelé l’onore della Coppa Rimet, a Mazurkiewicz quello di essere nominato “Miglior Portiere del Torneo”, per poi iniziare la parabola discendente che lo porta ad indossare per un triennio – dal 1972 al 1974 – la maglia dei brasiliani dell’Atletico Mineiro, con tanto di partecipazione al suo terzo Mondiale in Germania del 1974, dove un Uruguay brutta copia di quello dei tempi migliori esce al primo turno – sconfitto 0-2 dall’Olanda e 0-3 dalla Svezia, con un solo pari per 1-1 contro la Bulgaria, il che non gli impedisce di essere giudicato il terzo miglior portiere dopo il tedesco Seppe Maier ed il polacco Jan Tomaszewski –, per quelle che sono le ultime tre delle sue 36 presenze con la maglia della “Celeste”, di cui 13 alla rassegna iridata che lo pongono tuttora al quarto posto della “Graduatoria All Time” del proprio paese per partecipazioni al Mondiale.

A torneo concluso, Mazurkiewicz resta in Europa per accasarsi, senza fortuna, al Granada in Spagna, prima di far ritorno in Sudamerica per vestire i colori di America Cali e Cobreloa e quindi ritirarsi dall’attività agonistica non senza aver indossato per un’ultima volta la maglia del suo Penarol, contribuendo sia pure marginalmente alla conquista del suo quarto titolo nazionale, nel 1981.

E, d’altronde, uno come lui non poteva che andarsene da vincente, tutto il contrario dell’esistenza terrena, che lo vede spengersi ad inizio gennaio 2013, a poco più di un mese dal compimento dei 68 anni, vittima di problemi respiratori aggravatisi a causa di un’insufficienza renale.

Che Mazurkiewicz sia stato il miglior portiere del Sudamerica è molto probabile, che fosse anche uno dei più forti del pianeta è difficile da giudicare, ma visto che, in occasione della sua gara d’addio al calcio, il leggendario Lev Jascin, a conclusione della stessa, si tolse i guanti per consegnarglieli in una sorta di passaggio del testimone, si può incominciare a crederci…