Una bruttissima sorpresa ha accolto nella giornata di sabato le calciatrici della Roma femminile al rientro negli spogliatoi del “Giulio Onesti” al centro sportivo dell’Acqua Acetosa dove le giallorosse si allenavano in vista della ripresa del campionato e disputavano un torneo academy. Le ragazze, come riporta Il Messaggero al rientro negli spogliatoi hanno infatti trovato borse e armadietti aperti e svuotati di cellulari, carte di credito, portafogli e chiavi dell’auto. Il tutto nonostante una certa affluenza dovuta al torneo in svolgimento sui campi del centro sportivo che probabilmente ha favorito l’ingresso dei ladri che si sono intrufolati negli spogliatoi, che erano stati lasciati incustoditi durante l’allenamento, indisturbati nonostante il sistema di controllo all’ingresso.

La polizia ora sta mettendo in fila dichiarazioni, acquisendo anche i filmati degli impianti di videosorveglianza non solo del centro ma anche delle attività limitrofi per capire se possano dare indietro dettagli utili a capire il furto che tra cellulari e portafogli equivale a un discreto bottino.