Lahm: "La Juve ha dimostrato di poter vincere tutto. CR7 immarcabile"

Philipp Lahm, storico difensore della Nazionale tedesca, ha parlato alla Gazzetta dello Sport: "Il Bayern è il favorito numero uno e vincerà ancora, ma un po' di suspence farebbe bene. La Juve in Champions? Tatticamente è sempre al top, ha dimostrato di appartenere al ristretto gruppo di squadre che possono vincere. Ronaldo è uno che non puoi marcare, la sua vera forza è che quando tira è quasi sempre gol. Ancelotti? Quando siamo stati eliminati in Champions non è stato per un problema di forma. Sono felice di averlo avuto come allenatore anche se qualcosa non ha funzionato. Italia e Germania, Nazionali da ricostruire? Un momento di crisi può essere utile. Rispetto alla Germania penso che in Italia il rinnovamento dovrà essere più profondo e Mancini mi sembra l'uomo giusto".