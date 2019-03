Lamouchi: "Obiettivo salvezza vicino per il Parma, la società lavora bene"

© foto di Federico De Luca

Sabato sulle tribune del Tardini c'era un ospite speciale per Parma-Genoa: Sabri Lamouchi, doppio ex della sfida. L'ex centrocampista francese ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta di Parma: "Forse il risultato più giusto era il pareggio ma mi ha fatto veramente piacere vedere una vittoria del Parma. Non vorrei dire che ho portato fortuna, ma sono veramente contento. Questi tre punti sono molto importanti. Il Parma sta sfruttando al meglio le qualità di tutta la rosa. Se pensiamo da dove viene la squadra significa che è stato fatto un lavoro importante, considerati i 33 punti in classifica. La società conosce qualità e debolezze di questa rosa: primo anno e obiettivo salvezza quasi raggiunto, il secondo anno servirà un po' più di qualità, di forza in mezzo al campo, di concretezza".