Lampard: "Pirlo è classe pura. Un onore aver giocato con lui"

A margine della 'Notte del Maestro' per Andrea Pirlo ha parlato a Sky Sport anche Frank Lampard: "Dall'Inghilterra lo vedevo sempre giocare. E' una leggenda con i suoi passaggi filtranti, il suo stile di gioco... Per me è stato un piacere giocare con lui. Un aggettivo per descriverlo? Classe, dentro e fuori dal campo".